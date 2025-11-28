Música, muestras y chocolatada en el programa navideño de la Diputación

La Diputación activa la programación navideña con el encendido, este sábado, de la iluminación del Pazo Provincial y el arranque de actividades culturales por toda la provincia. El acto es a las 18.30 horas y estará acompañado de música, de la inauguración de una muestra con adornos artesanales de vidrio y del Belén y de una chocolatada. «Seremos la primera institución en encender su alumbrado en la ciudad, en una jornada a la que están todos los vecinos invitados», subrayó el presidente quien detalló que serán 250.000 luces las que iluminen los edificios de la Diputación en estas fechas.

«Un Nadal que saia do noso interior» es el lema elegido, en línea con la campaña de promoción turística diseñada para este año: ‘Cando volves?’ Según López, la decoración del Pazo cuenta con elementos propios del bosque autóctono gallego como robles y vegetales del entorno. Además, «en un año en el que sufrimos una importante ola de fuegos», esta decoración servirá para mostrar «el renacer de los bosques, de la vida, de la esperanza… desde el interior»

La jornada en el Pazo Provincial, con la música de Xigro´s Big Band y una chocolatada, se completa con la inauguración de la exposición de la colección ViCo, que cuenta con más de 1.200 adornos artesanales de vidrio fabricados para ser colgados en los árboles de Navidad y que ya fueron expuestos en diferentes museos de España y Portugal. En concreto se podrán ver en seis vitrinas algunas de estas piezas que aluden a aspectos de la Pontevedra interior como el mundo ganadero, agrario, los montes o la gastronomía.

Además de la iluminación y de la decoración del Pazo provincial, la Diputación ha previsto para estas fechas una programación que incluye el ciclo de conciertos Entradiñas de Aninovo Por su parte, en el Museo se inaugurará el 19 de diciembre la última exposición del año: «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX» y habrá talleres para niños de 5 a 12 años a cargo de Sofía Venzel y Míchel Casado, de Comité Ilustrado, para crear collages, actualizar retratos decimonónicos y elaborarán el primer periódico del año 2026.

«A derradeira lección do mestre» se podrá ver en verano en el Museo

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hizo balance del viaje institucional a Argentina y Uruguay que sirvió para cerrar de manera oficial la cesión del cuadro de Castelao «A derradeira lección do mestre», por parte del Centro Galicia de Buenos Aires al Museo de Pontevedra durante tres meses. A falta de definir las fechas concretas, la obra se podrá ver en Pontevedra el próximo verano. «Un viaje intenso, fructífero y emotiva que sirvió para marcar un hito histórico en el Museo de Pontevedra y reforzar, más se cabe, los puentes de galleguidad que nos unen a ambas orillas del Atlántico», condensó el presidente provincial. Además de la cesión de la emblemática pintura de Castelao que se escenificó con la firma de un convenio en el Campo Galicia entre la Diputación y Centro Galicia de Buenos Aires, el viaje sirvió también para estrechar lazos con los gallegos residentes en estas dos ciudades con un total de siete encuentros con distintos colectivos.