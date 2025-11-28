Medidas do PSOE a prol das familias en Cotobade
O PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade levou ao pleno dúas iniciativas centradas en apoiar ás familias e combater o despoboamento: un programa municipal de incentivos á natalidade e unha liña de axudas para o inicio do curso escolar. A resposta do Partido Popular volveu poñer de manifesto a súa falta de compromiso real coa situación das familias do concello.
