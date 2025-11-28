Marín abre la Navidad el día 5 con las luces y su Mostra de Artesanía

«Los abrazos, los paseos de la mano viendo el alumbrado, las colas para subir al tren y al carrusel, las risas de los más pequeños con las actividades, las visitas más esperadas de Papa Noel y los Reyes Magos… Todo eso es la Navidad en Marín. Una Navidad para compartir y disfrutar en nuestro municipio». Así presentó la alcaldesa, María Ramallo, la programación del Nadal Marín y su imagen, realizada por la ilustradora Chus Rojo, que también asistió a la presentación de ayer.

El Concello destaca que es «una Navidad pensada con cariño, para disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos» y que tendrá su pistoletazo de salida el viernes, 5 de diciembre, a las 18.00 horas, con la inauguración de la Alameda de Nadal, el Tren y el Carrusel de Estrela de Marín, así como con la Mostra de Artesanía de Galicia. A las 18.30 horas, llegará el momento de encender el alumbrado navideño, «en el que estaremos acompañados por la Batucada Axé Bahía, que nunca dicen que no a amenizar muchos eventos a lo largo de año, que dinamizan su parroquia e impulsan un evento, el Axé Bahía Fest, que crece más en cada edición». Al finalizar, se servirá la tradicional chocolatada.

A partir de entonces, arranca una programación completísima, «pensada para los niños, que para ellos es la Navidad, pero también para la gente mayor, que utiliza mucho el tren, por ejemplo, así como para el comercio y la hostelería. Ojalá el tiempo acompañe», comentó la alcaldesa, que también destacó algunos clásicos navideños de Marín, como los conciertos y actuaciones. De hecho, Ramallo aclaró que «aunque nos hubiera encantado llegar, no podremos abrir el Auditorio, que está prácticamente finalizado pero estamos con los remates finales: suministros que se están instalando, la conexión eléctrica… Después de tanto tiempo e ilusión, queremos abrirlo bien y con todo colocado y dispuesto. Así que este año tocará despedirnos del Multiusos y de todo el buen servicio que hizo todos estos años».

Se repetirá la apuesta por la Gran Carpa de Engado Marín Infantil ye Xuvenil del Parque Eguren, que abrirán el 19 de diciembre, pero que ya antes ofrecerán una actividad muy esperada porla juventud: el Marín por la, que arrancará ya el fin de semana del puente, los días 6 y 7 de diciembre.

Las Ludoxornadas, los conciertos de la Banda de Música y la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar, los Mercadiños de Nadal, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, la propia Cabalgata, bailes de Fin de Año y Año Nuevo… son algunas de las propuestas que completan una programación que ya se puede consultar en su integridad en www.concellodemarin.es/nadalmarin y que estará disponible en folletos físicos a partir de la próxima semana.

Con unos animalitos llenos de ternura y centrados en la realización de las tareas típicas de este momento del año. Así decidió Chus Rojo, ilustradora pontevedresa con raíces en O Morrazo, configurar toda la imagen navideña Marín, que se verá en las marquesinas, la cartelería, los programas o las redes sociales. La artista quiso «plasmar una Navidad en familia, con los tuyos, con los amigos, familiares… una idea que se aleje un poco del consumismo y que se centre más en la compañía y en el cuidado». Chus agradeció al Concello “la oportunidad de hacer un cartel para unas fiestas tan bonitas».