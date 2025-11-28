El maratón de zumba más solidario

Actividad física, baile y solidaridad se combinaron ayer, un año más en el Maratón Solidario de Zumba, con el que el área de Benestar, Saúde e Deporte de la Universidade de Vigo y el Vicerrectorado del campus de Pontevedra buscan contribuir a la labor social que desarrollan en el comedor de los Padres Franciscanos. El Pabellón Universitario acogió ayer la edición número 21 de esta actividad abierta a toda la ciudadanía, si bien los asistentes tenían que aportar al menos un kilo de alimentos a modo de inscripción. Todos los productos reunidos son donados la este comedor social.

Varios monitores animaron el baile / Gustavo Santos

Como recordaba el técnico del área de Benestar, Deporte e Saúde Gustavo Loureiro, este XXI Maratón Solidario de Zumba ya se ha convertido en una cita fija en la programación deportiva del campus en las semanas previas a la Navidad. Abierto a personas de todas las edades, que podían sumarse a la actividad el tiempo que consideren, este encuentro contó nuevamente con la participación de Bruno Hermida, en la coordinación de un equipo de monitores , que se encargaron de hacer bailar y moverse al ritmo de las diferentes coreografías a las personas participantes en un maratón centrado en una disciplina que combina los ejercicios aeróbicos con los movimientos de baile.

Un año más, el maratón cuenta con la colaboración de Gadis y Coca-Coca, que acercarán las bebidas, fruta y barritas energéticas a las y a los asistentes. En su anterior edición, este Maratón Solidario de Zumba contó con la participación de un centenar de personas, que permitieron reunir cerca de 200 kilos de alimentos para este comedor social.