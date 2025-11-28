Luz verde en el Congreso a la iniciativa del BNG para impulsar el proyecto «Abrir Marín al mar»

El BNG en el Congreso sacó ayer adelante una iniciativa en la Comisión de Defensa para reclamar al Gobierno del Estado impulsar el proyecto «Abrir Marín al Mar» y ceder los espacios en desuso del puerto de Marín y los infrautilizados en la entrada de la Escuela Naval Militar. La iniciativa del BNG aprobada tiene el objetivo de aumentar las zonas verdes y los espacios públicos para uso y disfrute de la ciudadanía.

La iniciativa del BNG, a pesar de contar con la abstención de PP y PSOE, salió adelante con los demás grupos y reclama al Gobierno iniciar la cesión de parte de los terrenos de Puertos del Estado y de la Escuela Naval para ser destinados a zonas de uso público.