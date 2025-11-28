Jura de bandera de los aspirantes con titulación
La Escuela Naval Militar celebra hoy a las 13.00 horas el acto de jura de bandera de los aspirantes con titulación del Cuerpo General, Infantería de Marina, Ingenieros, Intendencia y Militares de Complemento. Este acto se suma a otros de estas características celebrados este año en la institución castrense, como la jura de los «Imecares» celebrada el pasado mes de abril.
