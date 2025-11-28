Homenaje a 19 matrimonios que celebran sus bodas de oro en Poio

El Concello de Poio homenajea el domingo a 19 matrimonios del municipio que celebran este año sus bodas de oro.

El acto será en la Casa Rosada a las 17.00 horas, y además del alcalde Ángel Moldes, de la concejala de Benestar e Igualdad, Natividad Torres, y de otros miembros de la corporación, también asistirán familiares y amigos de las personas homenajeadas.