Homenaje a 19 matrimonios que celebran sus bodas de oro en Poio
REDACCIÓN
Poio
El Concello de Poio homenajea el domingo a 19 matrimonios del municipio que celebran este año sus bodas de oro.
El acto será en la Casa Rosada a las 17.00 horas, y además del alcalde Ángel Moldes, de la concejala de Benestar e Igualdad, Natividad Torres, y de otros miembros de la corporación, también asistirán familiares y amigos de las personas homenajeadas.
- Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- Un bebé herido leve y diez implicados en un accidente entre cuatro coches en Caldas
- La ciudad se queda sin fontaneros
- Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación
- Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio
- Un reconocimiento al Pazo de Lourizán
- Sentada de alumnos de Actividade Física del campus para que se regule la profesión