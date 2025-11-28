Premios Feroz 2026 | Manu Ríos y Milena Smit Actores
«Hemos tenido un año lleno de cine y series increíbles»
La nueva edición de los Premios Feroz está a la vuelta de la esquina, pero hasta ayer faltaba lo más importante: saber quiénes se disputarán los galardones. Para ello, Manu Ríos y Milena Smit viajaron ayer hasta la Boa Vila, donde anunciaron los nominados y realizaron un coloquio con el público pontevedrés.
Manu Ríos y Milena Smit son dos reconocidos actores que representan el talento y la frescura del panorama cinematográfico español. Smit se abrió paso en el mundo audiovisual mediante su debut en la película ‘No matarás’, cosechando posteriormente otros éxitos como ‘Madres paralelas’ o ‘La chica de Nieve’. Por su parte, Ríos ha participado en famosas producciones, como ‘Élite’, ‘La edad de la ira’ o ‘Respira’.
¿Qué responsabilidad sienten al anunciar las nominaciones?
Milena: Sin duda es una responsabilidad, sobre todo porque hay muchos títulos y compañeros a los que les tienes cariño y esperas que sean nominados por sus trabajos, pero a la vez estás feliz de anunciar algo tan bonito como son estos premios tan importantes.
Manu: Claro, menos mal que no hemos tomado nosotros la decisión, pero que nos hayan dado esta responsabilidad es un placer.
¿Cómo han recibido la noticia?
Manu: A mí me hizo mucha ilusión porque en este tipo de situaciones me suelo poner muy nervioso por la presión, pero cuando me dijeron que lo iba a hacer con Milena dije «¡venga vamos!». Todo sonaba perfecto: visitar Pontevedra, conocer a la gente, comer y apoyar a los premios. Hemos tenido un año para celebrarlo, lleno de cine y series increíbles.
¿Qué candidatura les ha hecho especial ilusión?
Milena: La de Mario (Casas), porque ya le di una vez un Feroz y ahora leer su nominación otra vez me ha hecho ilusión.
Manu: A mí ‘La ruta’, que está Carla Díaz, unas de mis mejores amigas y está increíble en la serie.
Si pudiesen incluir una nominación más, ¿cuál sería?
Milena: A Gerard Oms, el director de ‘Muy lejos’, que fue mi «coach» y el de Mario en ‘No matarás’. Además, tenemos una amistad y una relación muy estrecha. Me hubiera hecho ilusión verle nominado, pero otra vez será.
Manu: Yo voy a decir otra vez a Carla como actriz protagonista o de reparto.
¿Qué papel que no hayan hecho todavía les gustaría hacer?
Milena: Una comedia romántica. Me encantaría no sufrir en una peli. Me gustaría hacer un drama romántico, un ‘Mi amor’ de Vincent Cassel... Yo estoy muy acostumbrada a rodar mucho drama, mucho terror y mucho thriller. Me encanta y me lo paso como una enana, pero me apetece muchísimo tener la oportunidad de enseñar y yo misma descubrir que más hay ahí dentro, más que solamente llorar y pasarlo fatal. La gente siempre me dice que sufro muy bien y digo «ya, pero también puedo hacer otras cosas bien, ¿no?».
Manu: Yo me voy a lo contrario. Me apetece hacer algo violento, gore, tener escenas de acción, igual algún cambio físico... me gustaría algo un poco extremo. Un rollo Gaspar Noé, ‘Clímax’, que es una peli que me encanta, o de acción. Me apetece ajetreo, movimiento.
¿Hay algún personaje que les haya marcado tras el rodaje?
Manu: A mí me pasa que cuando termino de rodar algo, sobre todo en estas dos pelis que he hecho este año que han sido personajes un poco más drásticos a lo que soy yo, de repente dos semanas después me nace como un pensamiento que no termina de ser del todo mío, como que lo asocio al personaje, o a la hora de relacionarme con alguien pienso si eso lo hubiese hecho el personaje, pero tampoco me vuelvo muy loco de sufrir. Me gusta pasármelo bien y estar concentrado, pero no llevármelo a casa ni poner cosas mías, aunque a veces sí que se cruzan y si estoy en set y veo que me está costando, tiro de algo mío, pero prefiero que no porque ahí sí que te vas a tu casa completamente agotado emocionalmente. Está bien protegerse.
Milena: A mí es algo que me ha costado mogollón aprender. Al principio no tenía ninguna herramienta y hacía el personaje como a mi vida. Sufría muchísimo, me iba a casa y estaba pasaba fatal. No podía salir de ahí y al día siguiente estaba agotada también. He tenido personajes muy densos. Entonces, lo que hice fue empezar a trabajar con «coach». He aprendido mucho a separar lo mío y lo del personaje, a hacer esa disociación. Quiero tener mi espacio protegido y, cuando estoy trabajando, poder meterme en el personaje y trabajar con sus emociones, pero a nivel personal a veces es complicado, sobre todo al principio.
¿Qué han descubierto el uno del otro?
Milena: Ha sido muy fácil entre nosotros. Con estas cosas te puedes poner nervioso y nos hemos podido acompañar mucho y quitarnos los nervios el uno al otro. Siempre conoces a compañeros de cosas que has visto de ellos o muchas veces te puedes hacer una imagen de cómo es un compañero, pero me he sentido tan natural y tan cómoda de compartir y de estar con él...
Manu: Sabes cuando hay feeling con alguien y estáis a gusto cuando habláis. A ver si podemos trabajar pronto juntos, de hermanos o algo así. Milena y yo no nos conocíamos tanto, pero podemos hablar cualquier cosa libres, sin ningún tipo de juicio.
¿En qué proyecto están trabajando actualmente?
Manu: Son proyectos que están en desarrollo y cosas por estrenar que no podemos contar. Hay varias pelis y una serie también por ahí.
Milena: Sí. Yo vengo de rodar ‘Amarga Navidad’ con Pedro Almodóvar y un «western» que se llama ‘Trinidad’, con Laura Alvea y José Ortuño de directores. Todo lo que va a venir el año que viene no puedo decirlo.
¿Qué consejo les hubiese gustado recibir cuando empezaron?
Milena: Yo tuve la suerte de recibir un consejo de Penélope (Cruz) y de Pedro (Almodóvar). Los dos me dieron el mismo consejo, que es aprender a parar. Creo que es el mejor consejo que me han dado en la vida respecto a esta profesión porque siempre quieres estar haciendo cosas y proyectos increíbles. Salirte de ahí y volver a ser tú fuera del trabajo es algo que puede ser complicado de llevar.
Manu: Validarte a través de tu profesión puede ser peligroso. El consejo que diría es seguir tu intuición. Saber tú que es lo que tú quieres hacer de verdad y que resuena contigo y seguir tu camino a tu manera, no el que la gente cree, y apostar por ello. Una vez Paco León me dijo «no te creas ni lo bueno ni lo malo», ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo.
