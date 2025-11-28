«Aquí hai moito de aquí» promove a economía circular no Mercado
REDACCIÓN
Pontevedra
O Concello vén de presentar a nova campaña de merca sostible e con traza «Aquí hai moito de aquí» destinada a promover o comercio de proximidade, poñer en valor os produtos locais e a ecoloxía do Mercado de Abastos. A campaña consistirá no reparto de friameiras e outros útiles reutilizábeis e de balde para facer compras no Mercado de Abastos, de xeito que se garanta a sustentabilidade de cada merca. Xa están dispoñibles nos postos do Mercado. Amais, distribuiranse materiais gráficos no Mercado, e estará acompañada dunha acción informativa dixital para chegar ao maior número de persoas posible.
