Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»

Erik Barrio, paciente del CHOP, tiene 30 años y convive con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) desde agosto de 2021, cuando le comunicaron que era positivo.

¿Cómo fue el diagnóstico?

Tenía una pareja cerrada, lo cual te lleva a pensar que no va a pasar nada, pero en este caso no fue así. Cuando lo dejamos, al mes él me llamó para decirme que era positivo, así que me hice las pruebas y yo también di, claro.

¿Qué es lo primero que piensa en ese momento?

Yo sabía que algún día me podía tocar, pero sí que me sorprendió que fuese precisamente cuando estaba en una relación cerrada, en la que te estás portando bien. Pero no tuve problema con la noticia.

¿Qué tratamiento sigue?

Tomo una pastilla al día. Hay uno de inyecciones bimensuales, pero por mi trabajo, que viajo bastante, me es complicado asegurar estar en Pontevedra en una fecha concreta.

¿A quién se lo comunicó de su entorno?

A todo el mundo. Estoy completamente fuera del armario del VIH y tengo que decir que nunca tuve rechazo ni problema por ello. Lo único es que a las personas de más edad de la familia tuve que informarlas más, educarlas sobre ello.

Porque falta mucha información...

Sí, porque yo conozco gente sí tuvo problemas. Yo creo que en mi caso el hecho de ir de frente fue lo que me salvó del rechazo.

El mayor problema será a nivel pareja sentimental...

Yo, por ejemplo, ahora estoy con un chico que no es positivo, y no ha habido ningún problema.

¿Cómo se encuentra a nivel de salud?

Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Soy celíaco desde hace como unos cinco años, casi por la misma época, y me da mucho más la lata que el VIH. Antes de saber que era celíaco yo comía de todo y eso sí que fue un gran cambio. Yo preferiría mil veces tener el VIH y no la celiaquía. Es una comparación que siempre hago y que siempre le digo a gente que acaba de saber que es positiva.

¿Cuál sería su mensaje para una persona a la que acaban de decirle que es portadora del VIH?

Que no pasa nada, que esté tranquila, que simplemente con tomar la medicación va a tener una vida completamente normal, como cualquier otro tipo de persona. Es que yo al final me olvido de que tengo el virus, con la única diferencia de que cada mañana me tomo una pastilla, pero como alguien que se toma la suya para la tensión o el colesterol. Es una medicación crónica.

¿Hay posibilidad de que llegue a desarrollar la enfermedad, el sida?

Tengo entendido que es muy complicado, la verdad. Con el tratamiento es casi imposible.