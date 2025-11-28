Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desacordo PSOE-PP en Sanxenxo en cambio climático

O PSOE de Sanxenxo lamenta que o goberno local do PP votase en contra da moción socialista sobre cambio climático presentada no último pleno, unha iniciativa «que buscaba recoñecer a situación de emerxencia climática e reforzar as políticas municipais de prevención e adaptación desde o concello».

