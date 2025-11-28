El Concello de Pontevedra creará un sendero que conecte la Xunqueira de A Gándara y el parque forestal de A Tomba

El Concello de Pontevedra está trabajando en un proyecto de creación de un sendero que conectará la Xunqueira da Gándara con el parque forestal de A Tomba. Según apunta la concejala Anabel Gulías, "nos parecía muy interesante unir dos enclaves en los que este Concello ha trabajado", dando lugar a un "corredor ecológico recreativo" mediante el acondicionamiento de la ruta con el fin de "poder llegar a pie o en bicicleta al parque forestal de A Tomba".

Así, tal y como explicó Gulías, el proyecto de este "recorrido seguro y accesible" de aproximadamente dos kilómetros de extensión deriva de una modificación de la iniciativa original, que tuvo que cambiarse por la existencia de parcelas de propiedad privada en Cerponzóns para las que "no teníamos tiempo a hacer las expropiaciones y creíamos que esto iba a ser un poco más simple". No obstante, la concejala destaca la dificultad a la hora de obtener los permisos necesarios, ya que el nuevo recorrido atraviesa diferentes infraestructuras, obstaculizando una tramitación más ágil: la AP-9, la PO-310, la PO-531 y la carretera provincial 17.

El proyecto, de Mercedes Fernández, se divide en cuatro partes, aprovechando en la mayor parte de los casos las "pistas existentes". El primer tramo parte de la Xunqueira da Gándara, a la altura del mirador de aves, con una pasarela de madera que transcurriría por dentro de la marisma, en paralelo a la carretera que da acceso a Nogar. En el segundo, se abandona la pasarela para recorrer una carretera pavimentada hasta el punto en el que cruza la AP-9 que está soterrado. Para el siguiente tramo, "aprovecharíamos todas las redes y caminos que hay", añadiendo la correspondiente señalización y plantando árboles en aquellos sitios donde hay poca sombra, pensando también en los meses de más calor. Por último, “transcurriríamos por el lugar do Ribeiro, por donde está el peto de ánimas e iríamos al cruce de la carretera provincial 17 y la 310", tal y como detalló la concejala. Una vez se llega a la carretera 17, se cruzaría, dando acceso al parque de A Tomba a pie, "incrementando esos paseos que hacemos los pontevedreses, las pontevedresas y los turistas para dar servicio a uno de los recursos forestal más importantes del Concello".

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra es de tres meses y cuenta con un presupuesto de licitación de 178.000 euros.