Coloquio con Cayetana Álvarez de Toledo
La secretaria general del Partido Popular de Pontevedra, Pepa Pardo, celebra hoy a las 19.30 horas en la Sala Zennet una charla- coloquio con la diputada nacional de la formación popular Cayetana Álvarez de Toledo, donde tratarán cuestiones de actualidad relacionadas con la situación institucional y política en España.
