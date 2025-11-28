El CHOP diagnosticó este año 13 nuevos casos de VIH y trabaja por acabar con el estigma sobre los positivos

Los nuevos diagnósticos de personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se mantienen bastante estables en los últimos años, con 13 casos detectados este 2025 y 11 el pasado 2024. Las cifras apenas varían en períodos anteriores: 12 diagnosticados en 2023, 13 en 2022, 14 en 2021 y 13 en 2020.

«En los últimos diez años en Galicia han aumentado, pasando de una media de casos nuevos de entre 105 y 115 a 137. Pero esto no quiere decir que sea una infección actual del VIH, porque más de la mitad son personas con enfermedad avanzada, algunos con sida», resume Hadrián Pernas, médico experto en VIH de la Unidade de Procesos Infecciosos del Hospital Montecelo y directivo de la Sociedade Galega Interdisciplinar de Sida, Sogaisida, que trabaja en diferentes ámbitos en todo lo relacionado con la enfermedad.

Esto quiere decir, tal y como explica, que «hay grupos poblacionales que no se ven relacionados con los clásicos grupos de riesgo y no se hacen la prueba, por lo que no llegamos a esas personas». Son, sobre todo, mujeres y hombres heterosexuales con pareja estable.

En todo caso, independientemente de su orientación sexual, los casos de VIH son mucho mayores en hombres que en mujeres.

«El estigma es una de las cosas que más limita la calidad de vida de las personas con VIH. Según las últimas encuestas, solo un 13% lo viven de forma abierta y solo el 70% informan a alguien cercano, mientras que un 30% no lo dice a nadie», se lamenta.

«De hecho, uno de cada diez encuestados no tiene relaciones sexuales y uno de cada veinte deja su trabajo», añade.

También influye en este sentido el miedo a transmitir el virus a otras personas.

Hay que recordar que VIH no es lo mismo que sida, ya que mientras el primero es el virus, la segunda es la enfermedad. También se utiliza la palabra «transmisión» en lugar de «contagio», que tiene una carga de responsabilidad sobre la persona.

Pruebas y tratamiento

Hadrián Pernas recomienda «a todas las personas hacerse una serología de VIH una vez en la vida al menos a través de su médico de cabecera, mientras que las que tienen riesgo una vez al año».

La vía sexual es la causante de más del 90% de la transmisión del VIH a día de hoy.

El tratamiento antirretroviral es el utilizado en la actualidad para el virus y consiste en una pastilla al día. Pero también hay una administración intramuscular, inyectada, cada dos meses, que puede resultar más cómoda.

De los 600 pacientes de la Unidad de Procesos Infecciosos (UPI) del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, solamente 70 u 80 tienen el tratamiento inyectable, el resto lo tienen oral. «Si se toma bien el tratamiento no se va a producir sida», subraya Pernas.

PrEP y PEP

Especial importancia tienen los tratamientos PrEP y PEP.

El primero, la profilaxis preexposición, aprobada desde 2019 en Galicia, está destinada a personas en riesgo de que se les transmita el VIH. Con una pastilla al día pueden evitarlo. Se administra a homosexuales, personas transexuales y mujeres y hombres cisexuales en determinados supuestos, así como a mujeres en prostitución.

Por último, la profilaxis postexposición, PEP, está destinada a personas que hayan tenido prácticas de riesgo, como aquellas en las que no se usa el preservativo o este se rompe. Son dos pastillas durante 28 días después de esta relación. «Esto evita la transmisión del virus y se puede pedir al médico de cabecera», recomienda Hadrián Pernas Pardavila.