Cedofeita lleva el teatro a Lérez
Continúa la programación de los ‘Venres Culturais’ de la Asociación Cedofeita, que lleva hoy a las 20.30 horas a la Casa de Cultura de Lérez una representación de ‘Prognóstico reservado’ a cargo de Moura Teatro, de entrada libre. Se trata de una «divertida comedia que hará pasar a los espectadores momentos de diversión y risas intensas», afirman desde el colectivo sociocultural lerezano.
