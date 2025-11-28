Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa, directoras nominadas a los Feroz 2026, visitarán Pontevedra

Recién anunciadas las nominaciones a los Premios Feroz 2026, la programación de las actividades previas en Pontevedra acogerá a lo largo de los dos próximos meses a muchos de los candidatos que tendrán la oportunidad de mostrar sus películas y series al público de la ciudad, tal y como aseguró María Guerra, presidenta de la AICE, en la anunciación de las candidaturas.

Carla Simón, que el próximo martes 2 por la mañana recibirá el I Premio de Cinematografía del festival Novos Cinemas, por la tarde, a las 19 horas, compartirá su última película, ‘Romería’, que acaba de conseguir 6 nominaciones a los Premios Feroz 2026: película dramática, dirección, Premio Feroz DAMA al mejor guion de una película, música original, tráiler y cartel.

Tras la proyección, se celebrará un coloquio entre la directora y su productora habitual, María Zamora. La cinta, que junto con 'Verano 1993' y 'Alcarràs' cierra la trilogía de la memoria familiar de la directora, concursó en la sección oficial del pasado Festival de Cannes. Ofrece un retrato íntimo y familiar que, a la vez, lo es de toda una generación. Se trata de la historia de la joven Marina, adoptada desde muy pequeña y que viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con los parientes de su padre biológico, descubriendo así las heridas de unos y otros.

El miércoles 3 de diciembre, también a las 19 horas en el Teatro Principal, será Alauda Ruiz de Azúa, la directora de la cinta con más nominaciones a los Feroz 2026, ‘Los domingos’, quien la presente y protagonice el coloquio posterior. Ruiz desvelará los secretos de su último largometraje, con una enorme capacidad para crear debate y para hacer reflexionar al espectador, y que aspira a nueve estatuillas feroces: película dramática, dirección, guion, cartel, tráiler y para cuatro de sus intérpretes: Patricia López Arnaiz, Blanca Soroa, Miguel Garcés y Nagore Aramburu.

Este drama, que en el pasado Festival de San Sebastián se alzó con la Concha de Oro y el Premio Feroz Zinemaldia, entre otros, cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante a punto de empezar su etapa universitaria, pero que manifiesta a su familia que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. Una noticia que sorprende a sus familiares, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Las entradas a todas las sesiones son gratuitas, previa retirada de localidades en la oficina de Turismo de la Praza de España de Pontevedra, desde siete días antes de cada actividad y hasta completar el aforo. Se puede solicitar un máximo de dos entradas por persona.

Pronto se anunciarán nuevas proyecciones y coloquios, con la visita de numerosas personalidades del audiovisual español.