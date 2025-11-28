Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barro mellora o acceso ao Parque da Barosa

O pleno do Concello de Barro aprobou a adxudicación das obras de mellora dos accesos ao Parque da Natureza Ría de Barosa. Este proxecto forma parte dunha actuación integral promovida polo Concello de Barro para mellorar a accesibilidade e a seguridade no acceso a Barosa desde a estrada N-550. A intervención abrangue preto de 500 metros de vial.

