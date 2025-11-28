Arranca el Camino Portugués inclusivo

Las más de 40 personas con discapacidad intelectual que participan en el ‘Camino Portugués de la Costa Verde Inclusivo’, promovido por las consultoras gallegas MundiNova y Qualitynova, partirán hoy a las 10.30 horas desde la iglesia de la Virgen Peregrina para realizar una nueva etapa que los llevará hasta Caldas.