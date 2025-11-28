Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el Camino Portugués inclusivo

Las más de 40 personas con discapacidad intelectual que participan en el ‘Camino Portugués de la Costa Verde Inclusivo’, promovido por las consultoras gallegas MundiNova y Qualitynova, partirán hoy a las 10.30 horas desde la iglesia de la Virgen Peregrina para realizar una nueva etapa que los llevará hasta Caldas.

