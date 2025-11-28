Álvarez de Toledo lanza desde Pontevedra «un mensaje de esperanza»

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, acompañada por el presidente del PP en la provincia, Luis López, el líder de los populares en la ciudad, Rafa Domínguez, y la secretaria general de la formación local, Pepa Pardo, protagonizaron este viernes un paseo por las calles del centro histórico antes de dar comienzo a la charla-coloquio «Reconstitución», organizado por el PP de Pontevedra dentro de los actos de homenaje a la Constitución española, Más de 250 personas se dieron cita en la Sala Zennet.

Álvarez de Toledo puso el foco en la defensa de la Carta Magna como garantía de convivencia y libertad, y la urgencia de protegerla porque «España no está condenada a la indecencia, ni al despotismo, ni a la división», términos con los que se refirió a la situación política nacional. Por ello, quiso subrayar que su principal objetivo en la ciudad es «lanzar un mensaje de esperanza» para lograr «una regeneración de verdad, profunda».

Tras invitar a los pontevedreses a “no resignarse al frentismo ni al enfrentamiento entre españoles, y a poner el foco en la reconstitución que nos debe unir a todos para fortalecer las instituciones”», hizo un llamamiento a la participación de los ciudadanos de Pontevedra y de toda Galicia en la manifestación «Efectivamente: Democracia o Mafia» que se celebra este domingo en Madrid.