Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de "secuestro" de un menor en plena calle

Una gran alarma ha cundido entre asociaciones de padres y familias de Pontevedra a raíz de un supuesto intento de "secuestro" de un menor ocurrido en la tarde del jueves en plena calle. Las redes sociales y canales de comunicación de las Anpas de la ciudad, de al menos cuatro centros educativos, se han llenado en las últimas horas de avisos y advertencias a las familias de que extremen las precauciones a la hora de dejar a sus hijos.

El caso objeto de esta conmoción se habría producido sobre las 20.00 horas del jueves en las inmediaciones de la pasarela de la calle Doce de Novembro. En el aviso por redes sociales se indica que el menor transitaba por la zona cuando a su lado se paró una furgoneta blanca. Tras abrir el portón, alguien desde el interior habría agarrado por el brazo al niño para "raptarlo", si bien logró soltarse y escapar.

Uno de los avisos en redes sociales / FdV

Esta descripción de los supuestos hechos se ha extendido como la pólvora por toda la ciudad y en todos los casos se indica que el caso se ha comunicado a las autoridades para tratar de aclarar lo sucedido.

La Policía ya ha recibido una denuncia al respecto y se ha abierto una investigación, si bien en esa denuncia no se aclara si el niño llegó a ser agarrado desde el interior de la furgoneta, por lo que se ruega prudencia hasta aclarar lo sucedido.