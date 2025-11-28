Adjudican la instalación de dos nuevas obras artísticas en la Illa das Esculturas
La Diputación impulsa este montaje como complemento de la Bienal 2025
N. D.
La Diputación ya tiene en marcha el próximo montaje de dos nuevas obras artísticas en la Illa das Esculturas. Ya se ha adjudicado su instalación, vinculada a la Bienal 2025, que estaba prevista para el verano, pero que se retrasó por problemas con el permiso de Costas y la transferencia de esas competencias del Estado a la Xunta
Se trata de dos grandes piezas de piedra que se sumarán a las doce ya existentes desde hace años, firmadas por Idoia Cuesta y Soledad Penalta. La primera se denomina «El peso de la memoria» y pesa unos 6.000 kilos y la segunda es «Mirando inacabable», de 8.000 kilos.
Nacida en el País Vasco y afincada en Galicia, la creadora textil Idoia Cuesta ha combinado maestría, tradición y experimentación para llevar la cestería a nuevos escenarios, como la moda, decoración o el interiorismo. Su trabajo se ha visto reconocido con el Premio Nacional de Artesanía en la Categoría Producto, en la edición de 2014.
La gallega Soledad Penalta Lorenzo es una artista y escultora que inició su carrera artística en 1972 trabajando con la cerámica, y desarrolló su trabajo en diferentes seminarios y talleres, con maestros como Isaac Díaz Pardo. Cursó estudios en la Escuela de Oficios Artísticos de A Coruña entre los años 1976 y 1980. Algunas de sus esculturas de gran formato al aire libre se exponen públicamente A Coruña y Noia.
Ambas autoras se incorporan ahora a una nómina de escultores y artistas que desde hace más de 25 años participaron en la creación de la Illa das Esculturas.
