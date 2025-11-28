Acaba sin avances una nueva reunión por el ERE en Ence

La dirección de Ence y los representantes de los trabajadores celebraron ayer una nueva reunión sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha terminado «sin avances» y con críticas del comité a la «falta de información», según informó el portavoz Santiago Cerqueiro. «Seguimos sin considerar procedente la medida del ERE», dijo Cerqueiro, que añadió que la plantilla valorará nuevas movilizaciones. El procedimiento de despido colectivo afecta a la fábrica de Lourizán y oficinas centrales de Galicia, Madrid y Navia. El pasado jueves, la compañía dio traslado a la comisión negociadora de la documentación justificativa de este proceso, además de trasladar que «mantiene la voluntad de negociación para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a la situación». Entre las 39 salidas, dijo, ofrecerá prejubilaciones y bajas incentivadas, sin descartar la posibilidad de alguna recolocación.

La compañía recuerda que «tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas», puso en marcha «un plan de eficiencia y competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de inteligencia artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos». «Implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027», apunta Ence.