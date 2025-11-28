Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 700 niños de Poio integran sus Escolas Deportivas

REDACCIÓN

Poio

Las Escolas Deportivas del Concello de Poio cuentan este curso con 723 niños inscritos en las doce modalidades deportivas que se ofrecen en colaboración con los clubes locales: desde fútbol y fútbol sala, hasta balonmano, baloncesto, gimnasia rítmica, tenis, ciclismo, taekwondo, piragüismo, atletismo, kick-boxing y rugby.

Es una cifra que se mantiene con respeto al curso pasado, y las disciplinas más demandadas son fútbol y fútbol sala, con 200 y 146 niños inscritos respectivamente, seguido de gimnasia rítmica (79), balonmano (76), ciclismo (55) o kick boxing (51).

El alcalde, Ángel Moldes, acompañado del concejal de Deportes, Tucho Muíños, asistió a uno de los entrenamientos de la Escola deportiva de atletismo, que se desarrolla en A Reiboa, y en la que participan cerca de 50 chicos. «El deporte es fundamental para los niños, les ofrece una alternativa a su tiempo de ocio al mismo tiempo que contribuye a mejorar su bienestar, facilita la socialización y fomenta otro tipo de valores», destacó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents