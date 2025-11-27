La Xunta cifra el seguimiento de la huelga en el área en un 8%

La Xunta de Galicia cifró el seguimiento de la huelga en Atención Primaria en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en un 7,6% en el turno de mañana y en un 3,4% en el de tarde.

Hay que recordar que la huelga fue convocada por los sindicatos O’mega y CIG después de que la Consellería de Sanidade y las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, UGT y Simega acordaran el pasado lunes una serie de mejoras de tipo económico, organizativas y laborales para el personal sanitario.

«La sanidad pública gallega está respondiendo adecuadamente a la demanda asistencial que se presentó en los centros sanitarios», destacó el gobierno gallego, que añadió que «la Xunta continúa trabajando con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria óptima a toda la ciudadanía y para alcanzar las mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales».

Desde la CIG se informa de que para la central nacionalista resulta insuficiente la propuesta de retirar la categoría de FEAP a finales de 2029, cuando la ley de medidas del año 2022 contemplaba que la duración de la categoría sería de cinco años.

Sobre las condiciones retributivas de los PAC, lamenta que la consellería retira una propuesta hecha en días previos de mejorar la retribución de la jornada complementaria incentivada de las 160 a las 140 horas. Sobre los cómputos de jornada de los PAC, «los organizaciones sindicales firmantes aceptaron quitar del acta final las mejoras negociadas, conformándose con que se modificará la aplicación con efectos de 1 de enero de 2026».