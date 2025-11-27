Las Xornadas de Patrimonio Natural arrancan mañana en el Principal

Los incendios forestales en Galicia serán uno de los ejes centrales de las VIII Xornadas Galegas de Patrimonio Natural e Biodiversidade, que promueve la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), con la colaboración de la Escola de Enxeñaría Forestal, el Concello de Pontevedra y la Diputación Provincial.

Este encuentro abrirá su programación durante la tarde mañana en el Teatro Principal, trasladándose en la jornada del sábado hasta la Escola de Enxeñaría Forestal, donde tendrán lugar diferentes conferencias y una mesa de debate sobre los fuegos forestales en Galicia. Además, este centro del campus acogió esta semana el hackatón EcoLab, en el que diferentes equipos de estudiantes tienen que idear soluciones a diferentes retos ambientales.

Con inscripción gratuita, las jornadas abrirán el encuentro a las 10.00 horas con el primero de los relatorios, a cargo del profesor de la Universidade de Vigo José Bienvenido Díez, quien profundizará en la «paleontología bajo el prisma gallego», como señalan desde la organización.

Aunque la programación arrancará con la proyección en el Teatro Principal, mañana a las 19.00 horas, de Only on Earth, una película de la directora danesa Robin Petré, presentado como «un viaje inmersivo y visualmente sorprendente que nos transporta a las tierras del sur de Galicia, una de las zonas de Europa más afectadas por los incendios forestales».