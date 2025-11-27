Vuelve el campamento digital para jóvenes de Marín
REDACCIÓN
El aula CeMit de Marín acogerá los días 22 y 23 de diciembre, de 16.00 a 20.00 horas, una nueva edición del Campamento Digital, una formación 100% gratuita para que los niños y niñas de entre 9 y 17 años mejoren sus competencias digitales y se enfrenten a los retos que existen dentro de la esfera digital.
La formación, que está certificada, será impartida por educadores especializados y cuenta con distintos módulos formativos en función de las edades.
Para inscribirse será necesario hacerlo antes del 1 de diciembre llamando al 986890969 o en el correo electrónico cemit.marin@xunta.gal.
En las clases se abordarán temas como la búsqueda de información en internet, el cuidado de la privacidad o la adopción de hábitos saludables de desconexión y bienestar digital.
