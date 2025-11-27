La sordera y las vacunas centran las nuevas actividades de la Escola de Saúde

La Escola de Saúde Pública (ESP) de Pontevedra, que promueve la Concellería de Bennestar Social, organiza esta semana dos actividades en la sala Valdecorvos de la Casazul (Sor Lucía, 2).

Una es «Qué hacer en el hogar y en el entorno cuando una persona tiene sordera de repente», un taller conducido por María Jesús Monterde García, intérprete, guía-intérprete y mediadora comunicativa. Será a las 10.00 horas y organizaXoga- Organización de diversidade sensorial de Galicia.

La otra actividad lleva por título «La importancia de las vacunas y otras medidas preventivas». Se trata de un charla abierta a preguntas de Xermán Bugallo Sanz, médico de Medicina Preventiva. A las 17.00 horas y organizada por Regaps-Rede galega de promoción da saúde.

La Escola de Saúde Pública nació en el año 2024 con los objetivos de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, promover hábitos de vida saludables y ser un espacio de participación, información y conocimiento del trabajo altruista desarrollado por las asociaciones socio-sanitarias. Además aboga por la sanidad pública, pilar esencial de una sociedad equitativa, igualitaria y solidaria.