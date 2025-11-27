Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ruta en solidaridad con el pueblo palestino

Este sábado 29 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, se convoca una manifestación-ruta por las principales calles de la ciudad que saldrá a las 20.00 horas desde Loureiro Crespo, en frente del Hospital Provincial, haciendo paradas delante de empresas que colaboran con el genocidio contra este pueblo.

