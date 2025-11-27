Una ruta en solidaridad con el pueblo palestino
Este sábado 29 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, se convoca una manifestación-ruta por las principales calles de la ciudad que saldrá a las 20.00 horas desde Loureiro Crespo, en frente del Hospital Provincial, haciendo paradas delante de empresas que colaboran con el genocidio contra este pueblo.
