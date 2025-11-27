Rías Baixas se revaloriza y exporta más de ocho millones de litros de vino

La Denominación de Origen RíasBaixas crece en volumen y en valor. La última campaña d exportaciones, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025, mostró el dulce momento que viven el sector vinícola en la zona costera de la provincia de Pontevedra.

Ese positivo dato se apoya en las cifras facilitadas por las bodegas adscritas que presentan incrementos del 6,82 % en volumen y del 7,20 % en valor. Los números de las exportaciones son de un total de 8.378.501 litros, lo que equivalen a 11.171.334 de botellas y a valor de 66.740.014 euros. Unas ventas que llegan a más de 107 países, aunque más del 91 % de las exportaciones se concentran en el mercado americano y de la Unión Europea. Estas cifras representan un 31 % del total de ventas de la última campaña en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Los vinos de Rías Baixas se encuentran entre los mejores blancos del mundo. Por ello su precio medio no para de crecer. Tanto es así que el precio medio de salida de bodegas de los vinos Rías Baixas se sitúa en los 7,97 euros por litro, tres céntimos de euro más que la campaña del año anterior.

La mayor parte de las once millones de botellas se reparten, en este orden, entre los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, Irlanda, México, República Dominicana, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Una inversión del 17,78% del presupuesto de orientado a la internacionalización de sus vinos en actividades orientadas a fomentar la penetración en los mercados de exportación, desarrollando diferentes planes promocionales.

Todos estos estados, a excepción de Suecia e Irlanda, que expeirmentaron un descensod e las ventas, cuentan con incrementos significativos de los volúmenes de ventas. Destacar el aumento del 45% en Bélgica, del 31,76% en México y el 16,89% en Países Bajos.

El área geográfica con mayor peso en la exportación de vinos de Rías Baixas es América, con 55,91% del volumen total y un porcentaje de crecimiento del 6,36 % en esta última campaña. Le sigue la Unión Europea, con el 35,61 % de las ventas y un incremento de 8,36 %. Dos áreas que concentran el 91,51 % del total del volumen de vinos vendidos por las bodegas acogidas en la Denominación de Origen Rías Baixas.