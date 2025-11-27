El PSOE de Sanxenxo pide a la Xunta ampliar el cribado de cáncer de mama

El grupo municipal socialista de Sanxenxo reclamó ayer que la Xunta cumpla la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 a 49 años.

La moción presentada en el pleno pide que se incorpore de forma inmediata a esta franja de edad al Programa Galego de Detección Precoz de Cáncer de Mama y que se hagan públicos los plazos de implantación por áreas sanitarias. La iniciativa, apuntaron los socialistas, no salió adelante al votar el PP en contra.

«Queremos que las vecinas de Sanxenxo de 45 a 49 años tengan las mismas oportunidades de prevención que el resto de mujeres gallegas y que se cumplan los compromisos anunciados en el Parlamento», señaló el Grupo Municipal Socialista durante el debate.