El PSOE de Sanxenxo pide a la Xunta ampliar el cribado de cáncer de mama
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista de Sanxenxo reclamó ayer que la Xunta cumpla la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 a 49 años.
La moción presentada en el pleno pide que se incorpore de forma inmediata a esta franja de edad al Programa Galego de Detección Precoz de Cáncer de Mama y que se hagan públicos los plazos de implantación por áreas sanitarias. La iniciativa, apuntaron los socialistas, no salió adelante al votar el PP en contra.
«Queremos que las vecinas de Sanxenxo de 45 a 49 años tengan las mismas oportunidades de prevención que el resto de mujeres gallegas y que se cumplan los compromisos anunciados en el Parlamento», señaló el Grupo Municipal Socialista durante el debate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- Un bebé herido leve y diez implicados en un accidente entre cuatro coches en Caldas
- La ciudad se queda sin fontaneros
- El monasterio más divertido
- Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación
- Denuncian insultos racistas a una jugadora rival del Marín Futsal