Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Premios Agripina reconocen la campaña de publicidad de la Bienal

Obras de la Bienal de Arte, en el Museo Provincial. | Gustavo Santos

Obras de la Bienal de Arte, en el Museo Provincial. | Gustavo Santos

Jose Antepazo

Pontevedra

La Bienal de Arte de Pontevedra organizada por la Diputación suma una nueva distinción, pues los Premios Agripina han reconocido concretamente la campaña de presentación para el lanzamiento de este proyecto, la preparación del diseño gráfico de esta edición, así como la adaptación de los soportes y las exposiciones.

Los objetivos de la campaña eran reintroducir la Bienal a la ciudadanía bajo el concepto «Art is back», tratando de crear una conexión entre la comunidad local y el arte contemporáneo a través de una serie de fotografías y vídeos que integran diferentes grupos representativos de la ciudad a la vez que se destacaba su identidad, su cultura y sus oficios.

En la candidatura se tuvieron en cuenta el concepto, el diseño gráfico, la fotografía y el spot.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents