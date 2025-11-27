El PP de Pontevedra exige la dimisión de la ministra de Igualdad

El Grupo provincial del PP de Pontevedra presentará este viernes una moción en la Diputación exigiendo la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad y una auditoría urgente por los «constantes fallos de las pulseras antimaltrato, que afectaron a muchas víctimas de la provincia».

Los diputados populares defenderán en el Pleno de la corporación provincial la moción presentada en la que instan solicitan la dimisión inmediata de la ministra como máxima responsable política de la «gestión negligente» del sistema COMETA y de «la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual».

Además, los populares exigirán al Gobierno de España la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema COMETA, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el período actual de servicio. También instarán al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior para publicar «de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que tuvieran incidencia directa en la provincia de Pontevedra y el número de víctimas afectadas».