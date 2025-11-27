El PP de Cuntis critica el impago a los colectivos locales
REDACCIÓN
Cuntis
La portavoz del Partido Popular de Cuntis, Isabel Couselo, lamentó ayer la falta de pagos de las subvenciones a las asociaciones locales por su labor desempeñada en el último ejercicio.
«El alcalde y el gobierno local vuelven a mostrar su abandono total a nuestras asociaciones, que hacen un trabajo fundamental a favor del dinamismo de Cuntis y suplen en muchas ocasiones la inacción del Concello», argumentó Couselo, que cifró en 97.500 euros el impago a los colectivos cuntienses.
Por otro lado, la representante popular apuntó de nuevo hacia el alcalde y su «mala gestión económica», ya que apuntó que la falta de abonos se debe «exclusivamente a que no hay dinero» en las arcas municipales.
