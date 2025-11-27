El PP advierte de la retirada de papeleras y el deterioro urbano

La concelleira del Partido Popular de Pontevedra, Beatriz Rey, advirtió del deterioro progresivo del mobiliario urbano y de la retirada de papeleras en varias calles del barrio de A Parda, una situación que está generando «continuas quejas del vecindario ante el evidente menosprecio del gobierno del BNG de Lores».

Rey señaló especialmente la «desaparición» de papeleras en la avenida Virxinia Pereira, en la calle Maruxa Maio y en la calle da Abundancia, «sin previo aviso a las comunidades de vecinos ni información sobre si tienen intención de reponerlas o sustituirlas por otras nuevas después de tanto tiempo sin ellas».

La edil del PP de Pontevedra recordó que todo el entorno del centro de salud de A Parda, de la escuela infantil y del conservatorio Manuel Quiroga «carece de papeleras suficientes o cuenta con modelos antiguos que ya no existen en otras partes de la ciudad, lo que pone en evidencia el abandono y la falta de higiene en las calles. A esto hay que sumar los bancos deteriorados e insuficientes para atender la demanda de una zona en continuo crecimiento».