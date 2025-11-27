La oposición exige a la Xunta mejoras viales para Poio

El BNG de Poio anunció ayer las enmiendas presentadas por la formación al presupuesto de la Xunt para 2026 en lo relativo a la localidad. En ellas, el grupo nacionalista reclama partidas para el centro de salud de A Graña, para la mejora de la Po-308 entre Andurique y A Seca y en el núcleo de Combarro, así como para la PO-303 en Samieira, la construcción del vial de O Vao o el acondicionamiento del puerto de Covelo.

Caldas reiteró la necesidad de mejorar la seguridad vial, tanto en el tramo de la PO-308 entre Andurique, A Seca y Combarro como en Samieira, donde argumentan que el trazado, la falta de aceras y la visibilidad aumentan la peligrosidad.

Por último, el BNG local reprochó al alcalde la inacción a la hora de redactar el plan especial para desarrollar la zona del centro de salud de A Graña.