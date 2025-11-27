La música del Cuarteto Gerhard llega el lunes al Principal
REDACCIÓN
Pontevedra
La Sociedad Filarmónica de Pontevedra organiza el próximo lunes a las 20.30 horas el primero de sus conciertos dedicados a la integral de cuartetos de cuerda de Beethoven, con la actuación en el Teatro Principal del Cuarteto Gerhard.
Ganadores de varios premios nacionales e internacionales, la formación que rinde homenaje a Roberto Gerhard, residente del Palau de la Música de Barcelona y el Auditorio Josep Carreras de Vilaseca, interpretará del compositor alemán los Cuartetos nº15, op.132 y el nº16, op. 135.
