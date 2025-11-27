Muere un hombre tras colisionar su coche contra un camión en Cuntis

Un hombre ha muerto en la tarde de este jueves en Cuntis en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 18.00 horas en la carretera N-640, en la parroquia de Troáns.

Según el 112, el coche en que viajaba el fallecido como copiloto, colisionó contra un camión en el kilómetro 219 de la citada carretera. Tras el golpe, el hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por efectivos de los Bombeiros do Salnés.

Hasta el lugar, además de los bomberos, la Guardia Civil y el 061, acudieron también integrantes de Emerxencias de Cuntis, que apuntan que el coche accidentado era conducido por la esposa de la víctima mortal y se dirigían hacia Cambados, donde al parecer residen.

La mujer ha resultado herida, mientras que el conductor del camión salió ileso del accidente.