Marín instala balizas turísticas con información actualizada

El área de Turismo del Concello de Marín presentó ayer su nueva remesa de balizas informativas en una treintena de enclaves turísticos de la localidad, que incluyen el patrimonio cultural, las zonas verdes, la costa y el arte rupestre marinense.

«La señalización turística es básica para acercar la información actualizada de los recursos turísticos tanto a la ciudadanía como a las personas que nos visitan», apuntan desde el Concello.

Por eso, dentro del contrato de creación de una Ofi cina Virtual de Turismo, la colocación de estas balizas permite conocer cuáles son los datos, el origen y las curiosidades de estos lugares emblemáticos, entre los que se incluyen playas, iglesias, miradores y museos.

Esta semana se finalizó con la colocación de estos tótems, fabricados en materiales sostenibles y con durabilidad, que constan de una placa con el nombre del recurso y un QR, que dirige a una ficha digital.