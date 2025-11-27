Manu Ríos y Milena Smit anuncian los nominados a los Premios Feroz
Los reconocidos actores revelarán los proyectos y personas que optan a estos reconocimientos
Pontevedra
Llegó el día. Los artistas y obras nominadas a los Premios Feroz 2026 se anuncian hoy desde la Casa Consistorial de Pontevedra. Los encargados de dar la noticia son los actores Manu Ríos y Milena Smit. El evento será retransmitido en directo desde el canal de YouTube de los Feroz a las 11.30 horas.
Además, por la tarde, tanto ríos como Smit participarán en un coloquio con el público pontevedrés en el Teatro Principal a las 18 horas, donde darán su opinión sobre los profesionales que optan al galardón de esta nueva edición que tendrán lugar en Pontevedra, por segundo año consecutivo, el próximo sábado 24 de enero.
