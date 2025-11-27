Lores cobra un 38% menos y Ramallo es la que más ingresa de la comarca

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha reducido su salario anual más de un 38% respecto a lo que percibió en 2020. El año pasado, el regidor facturó 44.920 euros, muy lejos de los 72.566 que se embolsó hace cuatro años, donde era el mejor pagado de toda la comarca según los datos ofrecidos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre el sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que corresponden a los ingresos obtenidos por los cargos públicos durante el año 2024.

María Ramallo, alcaldesa de Marín. | FdV

La de Lores representa la bajada más significativa de todos los municipios de la comarca de Pontevedra. En el otro extremo, se encuentran los ingresos de la alcaldesa de Marín, María Ramallo (PP), con 65.297 euros en 2024.

Ramallo lidera la comarca y es la segunda que más cobra de toda la provincia, solo por detrás de Abel Caballero (PSOE), que, con un salario de 78.206 euros anuales, es el regidor mejor pagado de toda la comunidad. En Galicia, Ramallo ocupa la cuarta posición, por detrás del alcalde vigués, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE), y del alcalde de Lugo, Miguel Fernández (PSOE), con 77.532 y 75.774 euros anuales, respectivamente.

En el otro extremo del ranking aparece Caldas de Reis, el concello con el alcalde que menos cobra de la comarca, Jacobo Pérez (PSOE), cobrando 32.186 euros anuales. De cerca le siguen Carlos Costa (PP), regidor en Campo Lameiro, y Xosé Manuel Fernández (BNG), alcalde de Barro, con 34.848 y 35.831 euros anuales cada uno.

Los que más cobran

El podio de los alcaldes con mayores ingresos públicos durante el año pasado lo completan, junto a Ramallo, Telmo Martín (PP), regidor de Sanxenxo, y el alcalde de Pontecaldelas, Andrés Díaz (PSOE), que se embolsaron 57.600 y 49.174 euros respectivamente.

Respecto al promedio que presenta el conjunto de los catorce municipios que conforman la comarca de Pontevedra, el salario anual medio de los regidores de este entorno ronda los 44.000 euros.

Mientras concellos como Caldas de Reis, Campo Lameiro, Barro o Cuntis, entre otros, colaboran para bajar esta cifra, otros como Marín, Sanxenxo, Pontecaldelas y Vilaboa hacen que ascienda considerablemente.