Gonzalo Iglesias, nuevo presidente de Cruz Roja Española en Pontevedra

La Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Pontevedra inicia una nueva etapa con el nombramiento de Gonzalo Iglesias Rial como presidente, sucediendo en el cargo a Teresa Álvarez Quicler, a quien la Organización agradece su dedicación y compromiso durante su mandato.

Gonzalo Iglesias Rial, abogado vigués, cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la Institución, siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Cruz Roja Española desde 2023, socio y voluntario desde 2013, y hasta el presente vicepresidente provincial. Su experiencia y compromiso con los principios humanitarios serán clave para afrontar los retos sociales en la provincia.

Sucederá en el cargo a María Teresa Álvarez Quicler, que ha sido presidenta provincial desde 2012, en una etapa en la que Cruz Roja ha afrontado grandes retos sociales como el incremento de la desigualdad y del riesgo de exclusión de la población más vulnerable; o la soledad no deseada como problema que afecta al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a la de más edad. Su liderazgo ha sido fundamental para ampliar el alcance de los programas y reforzar la presencia de Cruz Roja en la provincia. Destacan hitos como la apertura de nuevas sedes en Lalín, Redondela o más recientemente Cangas.