Gonzalo Iglesias, nuevo presidente de Cruz Roja Española en Pontevedra
El abogado vigués asume el cargo con ilusión y responsabilidad
REDACCIÓN
La Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Pontevedra inicia una nueva etapa con el nombramiento de Gonzalo Iglesias Rial como presidente, sucediendo en el cargo a Teresa Álvarez Quicler, a quien la Organización agradece su dedicación y compromiso durante su mandato.
Gonzalo Iglesias Rial, abogado vigués, cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la Institución, siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Cruz Roja Española desde 2023, socio y voluntario desde 2013, y hasta el presente vicepresidente provincial. Su experiencia y compromiso con los principios humanitarios serán clave para afrontar los retos sociales en la provincia.
Sucederá en el cargo a María Teresa Álvarez Quicler, que ha sido presidenta provincial desde 2012, en una etapa en la que Cruz Roja ha afrontado grandes retos sociales como el incremento de la desigualdad y del riesgo de exclusión de la población más vulnerable; o la soledad no deseada como problema que afecta al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a la de más edad. Su liderazgo ha sido fundamental para ampliar el alcance de los programas y reforzar la presencia de Cruz Roja en la provincia. Destacan hitos como la apertura de nuevas sedes en Lalín, Redondela o más recientemente Cangas.
