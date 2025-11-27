El GALP de la ría aborda en Poio las subvenciones a proyectos de zonas costeras

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra (GALP-RP) continuará el próximo 2 de diciembre con su labor de difusión territorial de las ayudas en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con una charla informativa de asistencia libre prevista para las 19.00 horas en el Casal de Ferreirós, en Poio.

La jornada contará con la presentación de las ayudas de la Estrategia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), así como un espacio de ‘networking’ y un taller práctico para formular propuestas de proyectos y solicitar los fondos.

Todo ello forma parte de la iniciativa del GALP para financiar proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de zonas costeras, poniendo en valor los recursos marinos, la economía local y el patrimonio natural.