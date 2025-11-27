Galaxia recupera la obra del dramaturgo local José Ruibal

El Edificio Castelao del Museo de Pontevedra acoge el próximo 2 de diciembre a las 19.00 horas la presentación de ‘Triquiñóns. 18 días á sombra’, un volumen editado por Galaxia con dos narraciones inéditas del dramaturgo pontevedrés José Ruibal.

El acto contará con el editor del libro, Xosé Enrique Acuña, y el historiador Xosé Álvarez Castro.