Estrela de Marín lleva la diversión navideña a las calles con su carrusel

Uno de los habituales del ocio navideño en Marín, el carrusel infantil, regresará a las calles de la localidad el próximo viernes 5 de diciembre a las 18.30 horas, hasta el 7 de enero.

La iniciativa, impulsada un año más por la Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín, se enmarca en las actividades festivas de los establecimientos locales.

Por ello, los asociados repartirán 2.000 vales con los que se podrá acceder de forma gratuita a la atracción. Para los que no dispongan de estos vales, el precio de admisión será simbólico, apuntan desde el colectivo de comerciantes marinense sobre una actividad que cuenta con la colaboración del Concello y la Xunta.

En paralelo a las iniciativas navideñas, Estrela de Marín anunció ayer la firma de un acuerdo de colaboración con Correos, con el objetivo por parte de los comerciantes de ofrecer servicios de valor añadido a los establecimientos asociados.

Este convenio permitirá a los comercios de Estrela de Marín realizar envíos y recoger paquetes en condiciones ventajosas, mejorando al mismo tiempo su competitividad, su actividad diaria y la respuesta tanto a clientes como a proveedores.