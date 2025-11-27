Los escolares ponen la nota de color a la Navidad poiense

La Navidad llega a Poio este sábado, día 29, con la inauguración oficial en la plaza del Concello. Con todo, el espíritu navideño lleva semanas cogiendo forma gracias al trabajo de los escolares del municipio, que este año vuelven a tener un papel destacado en la creación de las decoraciones de las siete Aldeas de Nadal distribuidas por los lugares y plazas más emblemáticas.

En línea con la temática de la programación de este año, el alumnado está pintando elfos navideños que se sumarán a las casitas y a los renos decorados en ediciones anteriores. «Queremos que Poio viva una Navidad única, con personalidad propia y muy participativo. Unas fiestas en las que los protagonistas sean los más pequeños, tanto en la programación como en los decorados», subrayó el alcalde, Ángel Moldes, que visitó los centros educativos junto a la concejala de Educación, Natalia Sabarís, para agradecer la colaboración del alumnado.