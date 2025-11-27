Ence Terra lanza un servicio de taller móvil para empresas

Ence Terra, en colaboración con varios de los principales talleres de reparación de maquinaria forestal, acaba de poner en marcha un nuevo servicio de taller móvil para empresas que desempeñan su labor en el monte. Tal y como informa la empresa, el objetivo de esta iniciativa es reducir al máximo el tiempo que pasa desde que se produce una avería en una máquina hasta que el incidente se resuelve, favoreciendo la continuidad del trabajo forestal, y, por tanto, aumentando su eficiencia y competitividad.

El servicio de taller móvil se presta gracias a los acuerdos alcanzados por la compañía con talleres de referencia en el sector. Estas empresas ponen a disposición de los colaboradores de Ence localizados en Galicia, Asturias y Cantabria un servicio para atender las averías de maquinarias de forma prioritaria.

Para facilitar la operativa, Ence Terra ha desarrollado una aplicación móvil específica que permite a las empresas forestales comunicar las averías directamente desde el monte, de forma rápida y sencilla. Paralelamente, los talleres cuentan con una plataforma web donde reciben estos avisos y actualizan en tiempo real el estado de la reparación, desde la recepción del aviso hasta su resolución. Todo el sistema ha sido diseñado para ofrecer una respuesta ágil, eficiente y adaptada a las necesidades del sector.

«Este nuevo servicio se complementa con otra solución ya disponible: el servicio de maquinaria de sustitución. Esta opción permite a las empresas continuar con su actividad cuando una reparación requiere más tiempo del previsto», informa Ence.

En estos casos, Ence Terra pone a disposición de la empresa una máquina en régimen de alquiler temporal, garantizando la continuidad del trabajo, el cumplimiento de los plazos de corta y la estabilidad en la facturación.

«Con estas iniciativas, Ence Terra refuerza su compromiso con la profesionalización del sector forestal, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la productividad, reducen los tiempos de inactividad y fortalecen la competitividad », concluye la nota informativa.