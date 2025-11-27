Cuntis quiere recibir el servicio móvil del DNI

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, mantuvo esta semana una reunión con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, para tratar analizar la posibilidad de que el vehículo de documentación de la Policía Nacional (VIDOC) haga paradas en el municipio de manera periódica.

En el encuentro también participó el comisario jefe provincial, Juan José Díaz, quien se comprometió a estudiar la petición de que la furgoneta VIDOC pase por Cuntis cada dos meses. En este sentido, Campos insistió en que “sería una medida especialmente beneficiosa para los vecinos de un municipio rural como el nuestro, evitando desplazamientos, sobre todo entre las personas mayores, y que contribuiría a equilibrar los servicios con otros concellos de mayor población”.

Otro asunto abordado en la reunión fueron los avances en el proyecto de asfaltado integral de la N-640. Abel Losada informó al alcalde de que el proyecto, valorado en casi 12,4 millones de euros está muy avanzado y el Ministerio de Transportes aspira a licitarlo en los próximos meses.

La obra va a consistir en lareparación de la capa de rodadura entre los kilómetros 190 y 223, es decir, entre el límite con Caldas de Reis y el alto de Xindiriz.