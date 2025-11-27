Culturgal apuesta por actividades en defensa de la música popular gallega

La nueva edición de Culturgal, la feria de las industrias culturales gallegas, cuenta con un amplio programa de actividades centradas en la música popular y tradicional, bajo el lema «Una provincia para cantar la cultura». El objetivo es destacar ciertas actividades desarrolladas a lo largo del año con el fin de acercar tanto la música profesional y amateur como la cultura tradicionales a todas las generaciones. Para ello, desde mañana hasta este domingo, el Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá una gran variedad de eventos organizados o patrocinados por la Diputación de Pontevedra, tales como conciertos, talleres, presentaciones de libros y documentales e incluso una jornada que reunirá a músicos de Galicia y del norte de Portugal.

El concierto de las pandeireteiras Soalteira de Dorrón y un taller sobre este instrumento fundamental en la música gallega abrirán los actos organizados por la Diputación el sábado a las 12.30 horas. Por la tarde, los conciertos continúan: a las 18.30 horas se celebra la representación de Óscar Ibáñez Quartet en el que estarán presentes la flauta, la gaita, el acordeón, el cajón y la caja. Por último, a las 19.30 horas se ofrece un concierto didáctico sobre la nueva técnica de pandereta gallega a cargo de Suso Vaamonde.

Por su parte, el domingo 30 será el día de más actividad, arrancando la programación a las 12.00 horas con la presentación del proyecto documental «Mozas da miña aldea. As cantareiras e a poesía popular oral na provincia de Pontevedra», pasando por talleres de pandero redondo y pandereta, la presentación del cómic «Castelao en Pontevedra» y terminando con un concierto didáctico a las 17.30 horas en el puesto de la Diputación sobre instrumentos de raíz ofrecido por Fundación Legar.

Además, en el puesto del organismo provincial los interesados podrán consultar información sobre los diferentes programas culturales de música tradicional, las líneas de ayudas existentes e incluso llevarse un regalo.

Un debate sobre la situación actual del periodismo cultural

Como parte de la programación de Culturgal, este sábado 29 tendrá lugar un encuentro sobre periodismo cultural con el objetivo de reivindicar la importancia de la información de eventos culturales, así como facilitar un espacio de reflexión personal sobre el contexto actual en el que se desarrollan estos datos, promoviendo un debate sobre los desafíos a los que se enfrentan los profesionales. La actividad, organizada por el Concello en colaboración con el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y Culturgal, se celebra en la Sala VIP del Pazo de la Cultura de Pontevedra, entre las 11.00 y 13.00 horas. La jornada comienza con la mesa redonda «Presente y futuro del periodismo cultural», un recorrido en el que se analizará su presencia en los medios de comunicación. Después, el programa continua con el debate «Periodismo y comunicación cultural: sinergías y malentendidos», donde profesionales conversarán sobre la calidad y la naturaleza de la relación con las fuentes en este ámbito. El acceso a esta jornada es gratuito y para todos los públicos. Aquellas personas interesadas deberán confirmar su asistencia a través de un formulario online.