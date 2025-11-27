Los comerciantes de EnPoio sortean un carro de premios valorado en 3.000 euros
La asociación luce en el centro comercial A Barca su gran reclamo navideño
REDACCIÓN
Una Navidad tan grande que no cabe en una cesta. Así presentó EnPoio, la asociación de comercios locales de Poio, su campaña navideña, en la que sorteará entre sus participantes un carro tradicional gallego repleto de premios valorados en 3.000 euros.
El botín, expuesto ya en el centro comercial A Barca, cuenta con la participación de más de una treintena de establecimientos locales y luce en su interior una cesta navideña con viandas, ropa, menaje del hogar y una pantalla plana de 65 pulgadas, así como vales comercio de distintos establecimientos.
Para participar, es necesario efectuar una compra en cualquiera de los establecimientos asociados a EnPoio y depositar los tickets de dicha transacción.
El periodo de participación, que arrancó el pasado lunes, se extenderá hasta el próximo 19 de diciembre, 24 horas antes del gran sorteo.
Mediante esta iniciativa, EnPoio espera repetir el éxito de su campaña navideña de 2024, donde repartió tres carros de la compra con regalos procedentes de la Comunidad Valenciana, en solidaridad con los afectados por la dana.
