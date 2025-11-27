Centroeuropa y las islas Canarias, las favoritas para los pontevedreses en el puente y Navidad
El buen clima y los mercadillos navideños marcan las elecciones de escapadas de los meses de diciembre y enero
Los viajeros valoran los trayectos en avión directos y poder pasar las fechas clave en Pontevedra
Se acercan las fechas clave del mes de diciembre y con ellas las ganas de salir de casa y hacer escapadas. Este año no iba a ser menos y los pontevedreses ya tienen anotados en rojo en sus calendarios aquellos días que supondrán tener la maleta hecha y muchas ganas de descansar y desconectar del día a día.
Tal y como confirman las agencias de la ciudad, los destinos están muy claros tanto para el puente de diciembre, de la Constitución, como para la próxima Navidad. Ganan por goleada las islas Canarias y Centroeuropa. Los viajeros valoran a la par el calor, o temperaturas más altas, y los mercadillos navideños.
Desde Viajes Rascado, Gabriel Fernández Maquieira explica a FARO que el puente «no tiene tanto tirón como la Navidad», pero que igualmente son muchos los pontevedreses que se animan a irse de viaje.
Reconoce que la marcha de Ryanair ha condicionado mucho los precios y que vuelos que antes eran muy asequibles ya no lo son tanto, por lo que echan a la gente para atrás.
«Ahora muchos vuelos ya se operan desde Madrid y los precios varían mucho», afirma.
Igualmente, las islas frente a la costa africana siguen siendo una de las opciones que más gustan.
En cuanto a los viajes de trayecto más largo, «son un imprescindible aquellas ciudades en las que hay mercadillos navideños: Praga, Budapest, Viena, las de Alemania...».
Mejor sin escala
Sobre estos destinos coincide Maika Muiños, empleada de la agencia Azulmarino, también en el centro de Pontevedra.
«A Praga tenemos operativos charter directos desde A Coruña y Vigo, que la gente agradece mucho porque prefieren no hacer escalas», indica.
«También hacen otras escapadas ya desde el aeropuerto internacional de Porto, que a Galicia no nos queda tan lejos», añade.
En su caso, asegura que durante el puente de la Constitución los destinos más escogidos son los de ciudades centroeuropeas, «para dos o tres días», mientras que la opción de Canarias, «o incluso el Caribe» ya es para Navidad, «cuando muchas personas pueden disfrutar de vacaciones más largas».
Destaca, asimismo, que estos días con el Black Friday ofertan precios especiales que la gente ya está aprovechando para el próximo año. «Son destinos alejados, como el Caribe u otros escogidos para la luna de miel. Saben que ahora tienen un precio muy bueno y si saben que pueden hacer esos viajes los cogen», apunta la empleada de Azulmarino.
Nochevieja fuera
Por otro lado, en los últimos años se ha puesto de moda pasar fechas claves de la Navidad fuera de casa, viajando. Es el caso, sobre todo, de Nochevieja.
«Es más habitual en fin de año que en Nochebuena», reconoce Maika Muiños. «En estos casos hay gente a la que le gusta recibir al nuevo año en otra ciudad diferente a la suya. También empieza a haber familias que se van todos a pasar la noche del 24 de diciembre, pero en esos casos van todos: padres, hijos, abuelos...»
Siempre Portugal
En cuanto a la opción de Portugal, de la que tanto tiran los gallegos por comodidad para los puentes, Gabriel Fernández, de Viajas Rascado afirma que «tenemos una oficina en O Barco de Valdeorras», desde la que gestionan numerosas escapadas al país vecino.
«Una de las opciones más escogidas es el Algarve, porque las familias ya van en coche y solamente contratan el hotel», manifiesta.
Respetar las tradiciones
Según una encuesta del portal web SpinGenie, el 86% de los españoles asegura que las tradiciones navideñas influyen a la hora de elegir su destino de viaje.
Así, intentan respetar las fechas clave sin renunciar a escapadas por las grandes ciudades europeas de países como Francia, República Chega o Alemania, en donde pueden compartir algunas similitudes culturales.
Correos facilita la compra y envío de cestas en la comarca de Pontevedra
Correos ha puesto en marcha un nuevo servicio para facilitar a los vecinos Pontevedra y su comarca la adquisición de cestas navideñas para sus reuniones familiares o como regalo a los destinatarios que decidan. Las oficinas en la ciudad y localidades del área ofrecen una selección de cestas que permiten a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. «Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en el propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional», informa la empresa.
Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros y carteras rurales, facilitando así que cualquier persona puede adquirirla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde viva.
«La oferta de cestas navideñas, es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de los ciudadanos aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y carteros y carteras rurales», concluye la entidad.
