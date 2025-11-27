Centroeuropa y las islas Canarias, las favoritas para los pontevedreses en el puente y Navidad

Se acercan las fechas clave del mes de diciembre y con ellas las ganas de salir de casa y hacer escapadas. Este año no iba a ser menos y los pontevedreses ya tienen anotados en rojo en sus calendarios aquellos días que supondrán tener la maleta hecha y muchas ganas de descansar y desconectar del día a día.

Tal y como confirman las agencias de la ciudad, los destinos están muy claros tanto para el puente de diciembre, de la Constitución, como para la próxima Navidad. Ganan por goleada las islas Canarias y Centroeuropa. Los viajeros valoran a la par el calor, o temperaturas más altas, y los mercadillos navideños.

Desde Viajes Rascado, Gabriel Fernández Maquieira explica a FARO que el puente «no tiene tanto tirón como la Navidad», pero que igualmente son muchos los pontevedreses que se animan a irse de viaje.

Reconoce que la marcha de Ryanair ha condicionado mucho los precios y que vuelos que antes eran muy asequibles ya no lo son tanto, por lo que echan a la gente para atrás.

«Ahora muchos vuelos ya se operan desde Madrid y los precios varían mucho», afirma.

Igualmente, las islas frente a la costa africana siguen siendo una de las opciones que más gustan.

En cuanto a los viajes de trayecto más largo, «son un imprescindible aquellas ciudades en las que hay mercadillos navideños: Praga, Budapest, Viena, las de Alemania...».

Mejor sin escala

Sobre estos destinos coincide Maika Muiños, empleada de la agencia Azulmarino, también en el centro de Pontevedra.

«A Praga tenemos operativos charter directos desde A Coruña y Vigo, que la gente agradece mucho porque prefieren no hacer escalas», indica.

«También hacen otras escapadas ya desde el aeropuerto internacional de Porto, que a Galicia no nos queda tan lejos», añade.

En su caso, asegura que durante el puente de la Constitución los destinos más escogidos son los de ciudades centroeuropeas, «para dos o tres días», mientras que la opción de Canarias, «o incluso el Caribe» ya es para Navidad, «cuando muchas personas pueden disfrutar de vacaciones más largas».

Destaca, asimismo, que estos días con el Black Friday ofertan precios especiales que la gente ya está aprovechando para el próximo año. «Son destinos alejados, como el Caribe u otros escogidos para la luna de miel. Saben que ahora tienen un precio muy bueno y si saben que pueden hacer esos viajes los cogen», apunta la empleada de Azulmarino.

Nochevieja fuera

Por otro lado, en los últimos años se ha puesto de moda pasar fechas claves de la Navidad fuera de casa, viajando. Es el caso, sobre todo, de Nochevieja.

«Es más habitual en fin de año que en Nochebuena», reconoce Maika Muiños. «En estos casos hay gente a la que le gusta recibir al nuevo año en otra ciudad diferente a la suya. También empieza a haber familias que se van todos a pasar la noche del 24 de diciembre, pero en esos casos van todos: padres, hijos, abuelos...»

Siempre Portugal

En cuanto a la opción de Portugal, de la que tanto tiran los gallegos por comodidad para los puentes, Gabriel Fernández, de Viajas Rascado afirma que «tenemos una oficina en O Barco de Valdeorras», desde la que gestionan numerosas escapadas al país vecino.

«Una de las opciones más escogidas es el Algarve, porque las familias ya van en coche y solamente contratan el hotel», manifiesta.

Respetar las tradiciones

Según una encuesta del portal web SpinGenie, el 86% de los españoles asegura que las tradiciones navideñas influyen a la hora de elegir su destino de viaje.

Así, intentan respetar las fechas clave sin renunciar a escapadas por las grandes ciudades europeas de países como Francia, República Chega o Alemania, en donde pueden compartir algunas similitudes culturales.